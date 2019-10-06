شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل في مصنع كرتون بالإسكندرية.. و8 سيارات للإطفاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اندلع حريق هائل، مساء الأحد، بمصنع للورق والكارتون بالمنطقة الصناعية في كرموز الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات حتى الآن، فيما تم الدفع بـ٨ سيارات إطفاء إلى موقع الحريق لمحاصرة النيران واخمادها.

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وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد نشوب حريق بمصنع بجوار الموقف الجديد «سيارات الأقاليم» بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، فانتقل مأمور وضباط قسم شرطة كرموز وقوات الحماية المدنية ومسؤولي الحي وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق هائل بمصنع للكارتون والورق.

وقال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، إن قوات الحماية مازالت تواصل محاولات إخماد الحريق والسيطرة على النيران بواسطة 8 سيارات إطفاء، مضيفا أن الحريق تسبب في تدمير المصنع بالكامل لكون الورق والكارتون مواد قابلة للاشتعال، مؤكدا عدم وجود أي إصابات بشرية حتى الآن.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

حريق هائل بمصنع كارتون بالإسكندرية

حريق هائل بمصنع كارتون بالإسكندرية

حريق هائل بمصنع كارتون بالإسكندرية