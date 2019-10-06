شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب النور: نصر أكتوبر أظهر مقدرة الشعب على تجاوز الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، إن نصر أكتوبر أظهر مقدرة الشعب المصري على تجاوز الأزمات، وتخطي الصعاب، وأنه يتحد وينصهر عند مواجهة المخاطر، مشيداً بصلابة الجيش المصري الباسل الذي رفع اسم مصر عاليًا، وحطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

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جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أوضح «مخيون» خلالها أن الجيش المصري في حرب أكتوبر أعاد للأمة العربية والإسلامية مكانتها، وهيبتها وأعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، بما مَنَّ الله عليه من نصر في السادس من أكتوبر.

وأوضح «مخيون» أن الجيش المصري حقق هذا الانتصار، وهو صائم في شهر رمضان المبارك، رافعًا شعار «الله أكبر»، وكان لهذه الجذوة الإيمانية في نفوس أفراده، الأثر الأكبر في تحقيق هذا النصر.

ودعا رئيس الحزب السلفي أن يحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء، وأن يظل الجيش المصري دائمًا درعًا واقيًا حاميًا للمصريين من أعدائه.