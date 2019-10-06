شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس: حرب 6 أكتوبر 1973 مسحت عار هزيمة 5 يونيو 1967 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن المصريين تعاملوا مع حرب أكتوبر على أعلى مستوى من الجدية والانضباط التي أعادت الكرامة والعزة لكل من ساهم فيها.

وأكد ساويرس أن حرب 6 أكتوبر 1973 مسحت عار هزيمة ٥ يونيو 1967، مشيرًا إلى أنه من الجيل الذي عاصر فرحة هذا اليوم، موجهًا في الوقت ذاته التحية للشهداء وكل من ساهم في هذا النصر المبين.

وكتب ساويرس عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنا من الجيل اللى عاش فرحة اليوم ده سنة ١٩٧٣.. ده اليوم اللي مسحنا فيه عار هزيمة ٥ يونيو واتعاملنا مع الحرب دي على أعلى مستوى من الجدية والانضباط اللى أعادت لنا الكرامة والعزة شكرا لكل من ساهم فيها والمجد لشهدائنا».