شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: لو «الجزيرة» موجودة أيام حرب أكتوبر لانحازت لإسرائيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن لو قناة الجزيرة كانت موجودة في حرب أكتوبر كانت هتشيد بإسرائيل.

وتساءل الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الأحد: «هل كنت تعتقد حينها أن مصر ستستطيع أن تواجه العدو الصهيوني، وتقتحم خط بارليف، الجزيرة كانت هتقول أشعار في خط بارليف، وكانوا سيتحدثون عن العدو الصهيوني وقدرته».