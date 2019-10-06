شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تاريخ يشيد بفيلم الممر: «يتسم بالمصداقية وحطّم مقولات زائفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، ذكرياته مع حرب أكتوبر.

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وقال شقرة، خلال لقاء تليفزيوني: «كنت في الجامعة خلال فترة حرب أكتوبر، وحجم السعادة كانت لا توصف، خاصة بعد صدمة 1967».

وأضاف: «الشارع المصري اهتز فرحا بالبيان السابع الذي أكد نجاح قواتنا المسلحة في عبور القناة وتحطيم خط بارليف»، مؤكدا أن مناحم بيجن كشفت عن خوفه من ثأر المصرين بعد 1967.

وأشاد أستاذ التاريخ بفيلم الممر قائلاً: «حطم مقولة زائفة بأن الشباب لا يريدون هذه النوعية من الأفلام»، مؤكدا أن فيلم الممر اتسم بالمصداقية من خلال التعبير عن مرارة الجندي المصري.