شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرافع درويش: تشرفت بالمشاركة في حرب أكتوبر.. وابني يواجه إرهاب سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
روى اللواء عبدالرافع درويش، أحد أبطال حرب أكتوبر، تفاصيل مشاركته في نصر 1973.
وقال درويش، خلال لقاء تليفزيوني: «كنت كبير ملاح اللواء الجوي 547 هيلكوبتر، ووصلنا إلى الضفة الشرقية في أول أيام 6 أكتوبر، وفوجئنا بأتوبيسين قادمين من جنوب سيناء تجاه الشمال، حيث تم الإبلاغ عنهما»، مشيرا إلى أن الاشتباك مع الأتوبيسين أسفر عن مقتل 72 طيارا وملاحًا إسرائيليًا.
وتابع: «نجلي عقيد بالقوات المسلحة، ورفض الانتقال من موقعه بسيناء لتحقيق القصاص لزملائه في حرب مصر ضد الإرهاب».
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