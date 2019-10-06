شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرافع درويش: تشرفت بالمشاركة في حرب أكتوبر.. وابني يواجه إرهاب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى اللواء عبدالرافع درويش، أحد أبطال حرب أكتوبر، تفاصيل مشاركته في نصر 1973.

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وقال درويش، خلال لقاء تليفزيوني: «كنت كبير ملاح اللواء الجوي 547 هيلكوبتر، ووصلنا إلى الضفة الشرقية في أول أيام 6 أكتوبر، وفوجئنا بأتوبيسين قادمين من جنوب سيناء تجاه الشمال، حيث تم الإبلاغ عنهما»، مشيرا إلى أن الاشتباك مع الأتوبيسين أسفر عن مقتل 72 طيارا وملاحًا إسرائيليًا.

وتابع: «نجلي عقيد بالقوات المسلحة، ورفض الانتقال من موقعه بسيناء لتحقيق القصاص لزملائه في حرب مصر ضد الإرهاب».