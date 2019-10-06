شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد تلقين «بديع» لـ«مرسي» يتكرر بين أردوغان ووزير دفاعه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يلقي كلمة في إحدى المؤتمرات. Advertisements وأظهر الفيديو وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وهو يلقن الرئيس التركي بعض الكلمات ليرددها في المؤتمر. وربط العديد من رواد ونشطاء التواصل الاجتماعي بين هذه الواقعة وأخرى مشابهة أثناء الحملة الانتخابية للمعزول محمد مرسي، اقبيل الانتخابات الرئاسية التي فاز بها، حين ظهر محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، يلقّن مرسي للحديث عن القصاص، ويقول له بصوت منخفض «القصاص»، ولكن مرسي لم يسمعه، فكررها المرشد عدة مرات.

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