شكرا لقرائتكم خبر عن «أفريقية النواب»: مصر قادرة على التعامل مع أزمة «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ماجد أبوالخير، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب: «إن المفاوضات حول سد النهضة مستمرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، ومصر طوال هذه الفترة ملتزمة بالأعراف الدبلوماسية وبالقانون الدولي».

وأشار، في تصريحات لراديو «سبوتنيك» الروسي، إلى أن «مصر قوبلت بتعنت واضح من الجانب الإثيوبي في شكل خروجه من التفاوض بشكل أحادي، وعليه صعد الجانب المصري هذه المرة الأمر إلى المؤسسات الدولية، وبدا ذلك واضحا من كلمة الرئيس المصري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة».

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وحول الطرف الوسيط الذي تود مصر إشراكه في المفاوضات، قال أبوالخير إن «هناك البنك الدولي لقدرته على دراسة المؤشرات السلبية على مصر، وقدرته على الاستعانة بكل المؤسسات، ومصر في حاجة لتنظيم عملية التفاوض والتأكيد على حصة مصر من مياه النيل».

وأكد أبوالخير أن «أي تصرف عنتري من جانب أحادي سوف يقابل برد فعل قد يكون عنيف، مشيرا إلى ما تمتلكه مصر من دبلوماسية عريقة، تمنحه القدرة على الحفاظ على حق المواطن المصري».

كما أشار أبوالخير إلى أن السودان ومصر في خندق واحد في هذه المفاوضات، والمواطن السوداني مثله مثل المواطن المصري، مضيفا: «نبحث دوما عن حق المواطن السوداني، وفي الإطار العام للتفاوض مصر والسودان طرف واحد».

ونفى أبوالخير ما يتردد عن انهيار المسار السياسي، مؤكدًا أن ما توقف هو المسار الدبلوماسي، وأن مصر تمتلك العديد من المؤسسات القوية، كأقدم برلمان في المنطقة، قادرة على التعامل مع هذه الأزمة.