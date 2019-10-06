شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عدلى منصور ورئيس البرلمان وشخصيات عامة فى عزاء المستشار محمد المهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور السيد الشريف وكيل مجلس النواب، وعدد من النواب، واجب العزاء لأسرة المستشار الراحل محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة الأسبق، وزير العدالة الانتقالية الأسبق والقاضى بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بمسجد عمر مكرم.

وحضر المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق.

كما قدَّم المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة الأسبق والدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمستشار يحيى دكرورى وهانى عزيز آمين عام جمعية محبى مصر السلام، واجب العزاء لأسرة المستشار الراحل محمد أمين المهدى

وتولى المهدى رئاسة مجلس الدولة والمحكمة الادارية العليا، فى الفترة من أول أكتوبر 2000 وحتى نهاية سبتمبر 2001، وتميزت أحكامه بالجرأة والقوة الفنية وإحكام الصياغة، اختير بعدها عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.

وشغل منصب عضو اللجنة الاستشارية العليا لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، بالإضافة إلى عضوية اللجنة القومية للتحقيق وتقصى الحقائق فى شأن أحداث ثورة 25 يناير 2011، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه عضوا المجلس القومى لحقوق الإنسان.





























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