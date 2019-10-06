شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: القوات لم تطلق النار بشكل مباشر على المحتجين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء سعد معن، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، إن القوات الحكومية لم تطلق النار مباشرة على المحتجين خلال الأيام الماضية.
وأضاف في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون العراقي أن السلطات نددت كذلك بجميع الهجمات على وسائل الإعلام بعد أنباء عن مداهمة مجهولين لمقار وسائل إعلام محلية ودولية.
وكان التلفزيون العراقي نقل منذ قليل، عن اللواء سعد معن، المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله اليوم الأحد إن 104 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ما يزيد على 6000 في الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى أقل من أسبوع.
وأضاف أن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن، في حين أضرم المحتجون النار في 51 مبنى عاما وثمانية مقار لأحزاب سياسية.
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