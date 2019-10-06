شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاقة النووية" تعلن احتياجها لوظائف من حملة الموهلات العليا والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، برئاسة الدكتور أمجد الوكيل على الموقع الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة، وبدون مؤهل.

وتضم الوظائف الشاغرة التى أعلنت عنها هيئة المحطات النووية على تخصصات مختلفة، حيث تضم عدد " 2 مهندس تخطيط مشروعات ثان، 2 مهندس الجدوى الفنية للمشروعات، 2 مهندس تفتيش نووى ثالث، 2 مهندس استخدام واقتصاديات الوقود، 4 مهندسين وقود نووى، 1 مهندس نقل، مهندس مراجعة أو اختبار الجودة، اخصائى تخطيط ومتابعة، مهندس تصميمات، أخصائى تدريب فنى أو نووى، 5 محامين، 8 محاسبين، أخصائى إحصاء، 3 مترجمين إنجليزى عربى، باحث شؤون إدارية، باحث توثيق علمى، 2 أخصائى علاقات عامة، أمين مكتبة، مشرف أمن، سكرتارية، 13 سائقا، 9 مندوبين أمن، فنى سجلات وتقارير ".

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و تتلقى الهيئة طلبات المتقدمين لهذه الوظائف خلال 3 أسابيع من تاريخ نشر الإعلان باسم مدير عام شئون الأفراد على عنوان الهيئة 4 طريق النصر – ميدان رابعة العداوية – مدينة نصر/ القاهرة، أو بالبريد المسجل بعلم الوصول "ص.ب 8191 مساكن مدية نصر رقم بريدى 11371"، أو "ص.ب 108 العباسية رقم بريدى 11381".

وحددت الهيئة الأوراق المطلوبة للتقدم لهذه الوظائف وهى عبارة عن " المؤهل الدراسى وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الأعفاء منها وشهادة عضوية النقابة (المهندسين – المحامين – التجارين) وصورة بطاقة الرقم القومى وصورة فوتغرافية وشهادة خبرة أن وجدت وتقديم إقرار بقبول العمل بالقاهرة.