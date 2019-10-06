شكرا لقرائتكم خبر عن صور ... سقوط سيارة نقل من أعلى معدية نهر النيل فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت سيارة نقل محملة بالطمى للسقوط من أعلى معدية نهر النيل بقرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف. وقال أدهم محمد زيدان ، مقيم مركز ببا سائق سيارة النقل التى سقطت فى النيل ، أنه فوجىء بسقوط الباب الخاص بالمعدية بعدما انقطع " الواير الحديدى" وسقوط العجلات الخلفية للسيارة فى الماء ونظرا لحمولة السيارة من الطمى سقطت السيارة بأكمها فى مجرى النهر ، مشيرا الى أنه تمكن من القفز والحادث قضاء وقدر، مضيفا أن الأهالى تمكنوا من اخراج باقى السيارات من العبارة دون وقوع حوادث اخرى

سقوط سيارة فى النيل ببنى سويف

سقوط سيارة فى النيل ببنى سويف

سقوط سيارة فى النيل ببنى سويف

سقوط سيارة فى النيل ببنى سويف

سقوط سيارة فى النيل ببنى سويف

سقوط سيارة فى النيل ببنى سويف

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