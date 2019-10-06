شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زغاريد ودموع الفرح لـ1818 سجينا مفرج عنهم بمناسبة انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالزغاريد ودموع الفرح ودع المفرج عنهم السجون اليوم، حيث أفرج قطاع السجون عن 1818من نزلاء السجون بالعفو، وتم الإفراج عن 574 إفراجا شرطيا تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية - رقم (511/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر ممن ينطبق عليه شروط العفو.

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وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1818) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (574) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك فى إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث والاهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى والتى من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى مدارج المجتع.