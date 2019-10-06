شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: مقتل 104 وإصابة أكثر من 6000 فى اضطرابات البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل التلفزيون العراقي، عن اللواء سعد معن، المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله اليوم الأحد إن 104 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ما يزيد على 6000 في الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى أقل من أسبوع.

وأضاف أن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن، في حين أضرم المحتجون النار في 51 مبنى عاما وثمانية مقار لأحزاب سياسية.

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