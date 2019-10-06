بعد إعلان فشل المفاوضات.. ننشر أحدث 15 صورة لسد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بعد سنوات من التفاوض، أعلنت مصر وبشكل رسمي، أمس السبت، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة تشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم للقاهرة.

ورغم أن سد النهضة بدأ العمل في إنشائه عام 2012 إلا أنه لا توجد صور أو فيديوهات واضحة تبين مراحل تطورات الأعمال في السد، إلى جانب التفاوت في بعض الأرقام المعلنة عن السد والتي تتعلق بارتفاعه وتفاصيل منطقة المشروع ككل.

وينشر "الخليج 365"، أحدث 15 صورة لموقع إنشاءات مشروع سد النهضة من خلال خرائط جوجل، والتي توضح حجم الأعمال التي تمت منذ بداية المشروع حتى الآن.