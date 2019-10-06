"نقل جماعي يفرح".. تشغيل أتوبيسات فائقة الجودة بـ6 أكتوبر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو أثناء تشغيل منظومة الاتوبيسات فائقة الجودة في مدينة 6 أكتوبر.

وقال يونس، خلال الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك، مواصلات مصر في مدينة 6 أكتوبر، خدمة نقل جماعي تفرح، مصر بتتقدم.

وكان جهاز مدينة 6 أكتوبر، بدء التشغيل التجريبي للأتوبيسات فائقة الجودة التي يتم تشغيلها لأول مرة في المدينة مطلع الشهر الجاري.

وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن مشروع الأتوبيس الفائق الجودة يعد أحد مشروعات "استدامة النقل في مصر"، وينفذه جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الإسكان والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بوزارة النقل ومحافظة الجيزة والقطاع الخاص متمثلًا في التحالف المصري الإماراتي "شركة مواصلات مصر".

وأضاف الشربيني في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المشروع يهدف لربط 6 أكتوبر والشيخ زايد وطريق الواحات ومدينة الإنتاج الإعلامي بمحطة مترو جامعة القاهرة.

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وأوضح رئيس جهاز تنميو مدينة 6 أكتوبر، أن المشروع يضم 40 أتوبيسًا، ويتبع نظام إلكتروني جديد تملكه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإدارة وتشغيل الأتوبيسات، ما يوفر متابعة دائمة للمشروع، وإصدار التذاكر داخل الأتوبيس والمحطات الرئيسية.

وتابع: تم إنشاء ٧ خطوط سير جديدة لمشروع الأتوبيس فائق الجودة، تشمل خطا مباشر بدون توقف من مدينة 6 أكتوبر إلى محطة مترو جامعة القاهرة، وخطين داخليين بالمدينة لخدمة السكان وللربط مع الخط المباشر، بالإضافة إلى خطين مباشرين من مدينة الشيخ زايد ومدينة الإنتاج الإعلامي إلى محطة مترو جامعة القاهرة.

وأشار إلى أن سعر التذكرة في المرحلة التجريبة التي بدأت وصل لـ10 جنيهات، متوقعا بدء التشغيل الفعلي لهذه المنظومة خلال شهر أكتوبر الجاري.

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