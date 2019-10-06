الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على طاقم تمريض مستشفى بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول للاعتداء بالقول على طاقم تمريض بأحد مستشفيات الإسكندرية، إذ تبين أن صياد وراء ارتكاب الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة الاعتداء على طاقم التمريض الخاص بإحدى المستشفيات بمنطقة العطارين بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه أثناء تواجد صياد – مقيم بمنطقة المنشية سبق اتهامه في 10 قضايا "ضرب، سلاح" بقسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج على إثر إصابته بجرح باليد اليمنى حدثت مشادة كلامية بينه وطاقم التمريض، اعتقاداً منه بتأخر تقديم الرعاية الطبية له، فقام بمحاولة التعدي عليهم دون حدوث إصابات أو تلفيات، وعدم قيام إدارة المستشفى بالإبلاغ عن الواقعة.

وأقرّ أحد مسؤولي المستشفى بصحة الواقعة، مضيفًا أن المتهم قام بإحداث حالة من الهياج والتعدي بالقول على العاملين بالمستشفى ممسكاً بعصا حديدية، وتم السيطرة عليه بمعرفة أفراد الأمن بالمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.