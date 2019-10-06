المرور: إنشاء بالوعات صرف الأمطار بطريق النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود سعيد:
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، إجراء أعمال لتنفيذ مشروع إنشاء بالوعات صرف الأمطار بشارع المخيم الدائم بطريق النصر.
وقالت الإدارة في بيان، إنها ستعين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بمنطقة شارع المخيم الدائم.
وأضافت أن الأعمال ستكون في الطريق القادم من طريق النصر قبل منزل كوبري الفنجري المتجه إلى المخيم ولمسافة 15 متر، ثم قطع طريق المخيم بجوار المنزل للوصول إلى نادي مدينة نصر.
ولفتت إلى أن الأعمال ستكون ليلًا من الساعة 12.5 صباحًا وحتى السادسة مساءً خلال الفترة من 7 أكتوبر ولمدة 5 أيام.
وسيتم تنفيذ أعمال قطع لشارع المخيم الدائم أمام نادي مدينة نصر على مرحلتين، ولا يتم الانتقال إلى المرحلة التالية إلا عقب الانتهاء من المرحلة السابقة تماماً وإعادة الشيء لأصله، مع ترك مساحة كافية لمرور السيارات، ويتم القطع من الساعة الواحدة صباحاً يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر وحتى الخامسة صباح نفس اليوم، دون غلق للطريق ودون إجراء تحويلات مرورية.
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