مصر | ضبط 8 أشخاص مشتبه بهم خلال حملة مكبرة في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 8 أشخاص مشتبه بهم خلال حملة مكبرة في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية، بشارع الصدر التابع لقسم شرطة الطالبية، وشارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية، وقد أسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:



في مجال المرور والبحث والمرور

تم ضبط عدد (15 نموذج 125- 8 حالة سحب متنوع – 8 اشتباه - 1 جزئي – 32 الإجمالي).



وفي مجال المرافق

وتم ضبط عدد (135 كرسي – 25 ترابيزة – 15 قلب شيشة – 8 استاند – 1 تروسيكل – 4 مانيكان – 6 اوتاد – 2 ميزان – 1 غرزة شاي –213 الإجمالي).

