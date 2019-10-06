مصر | "أسلحة ومخدرات".. حملة أمنية مكبرة في شارع مستشفى الصدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أسلحة ومخدرات".. حملة أمنية مكبرة في شارع مستشفى الصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة بشارع مستشفى الصدر دائرة التابع لقسم شرطة العمرانية، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية، وقد أسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:



في مجال المرافق

تم ضبط عدد (150 كرسيا – 2 ثلاجة – 10 ترابيزة – 9 تروللي – 4 شمسية – 8 ميزان – 3 أسطوانة غاز – 10 أوتاد وسلاسل حديدية – 1 عربة كارو – 188 الإجمالي ).



وفي مجال البحث الجنائي

تم ضبط عدد (2 مخدرات – 3 جناية – 3 سلاح أبيض – 16 غرامات – 9 مستأنف – 1 سلاح ناري – 2 دراجة بخارية – 2 شقي خطر – 53 جزئي – 2 مخالفات – 93 الإجمالي).