مصر | التحقيق في مشاجرة أسفرت عن إصابة عامل وإضرام النار في جسده ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في مشاجرة أسفرت عن إصابة عامل وإضرام النار في جسده ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت شهدت منطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أصيب خلالها عامل بالمنطقة.
وكان تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، من ضبط متهمين اثنين ثُبت تورطهما في سحل عامل وإضرام النار فيه بمنطقة بولاق الدكرور.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العقيد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بنشوب مشاجرة ووجود إطلاق نار بمنطقة صفط اللبن بعد صلاة الجمعة.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن تجدد خلافات قديمة بين مجهولين وأحد الأشخاص، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها أحدهم عيارا من فرد خرطوش صوبه، وانهالوا عليه بأسلحة بيضاء ثم حاول أحدهم إضرام النار فيه بواسطة "مادة مشتعلة" بعد صلاة الجمعة.
وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء هشام فاروق حكمدار الجيزة، ووجه اللواء محمد السبيلي مدير مباحث الجيزة، بسرعة ضبط المتهمين.
وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.