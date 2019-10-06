مصر | التحقيق في مشاجرة أسفرت عن إصابة عامل وإضرام النار في جسده ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في مشاجرة أسفرت عن إصابة عامل وإضرام النار في جسده ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة بولاق الدكرور، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مشاجرة بالأسلحة النارية، أسفرت عنها إصابة عامل، وإضرام النار بجسده، فيما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية له، لسماع أقواله للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكانت شهدت منطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أصيب خلالها عامل بالمنطقة.