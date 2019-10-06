مصر | خلال حملة مكبرة.. ضبط 12 مشتبها بهم في المنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملة مكبرة.. ضبط 12 مشتبها بهم في المنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية خلال حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.



وشارك في الحملة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 12 مشتبها بهم، وضبط بائعين متجولين، ومتسولين، بالإضافة إلى تنفيذ حكم قضائي.



كما أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 149 حالة تعد وإشغال طريق، خاصة بالكافتريات، والمقاهي، والباعة الجائلين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت نيابة الهرم التحقيق.

