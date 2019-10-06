مصر | بـ"عصا حديدية".. صياد يحاول الاعتداء على طاقم تمريض بمستشفى خاص في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"عصا حديدية".. صياد يحاول الاعتداء على طاقم تمريض بمستشفى خاص في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت المتابعة، تداول مقطع فيديو بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة الاعتداء على طاقم التمريض الخاص بأحد المستشفيات بمنطقة العطارين بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد أحد الأشخاص (صياد – مقيم بمنطقة المنشية سبق اتهامه في عدد 10 قضايا "ضرب، سلاح") - تم ضبطه- بقسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج على إثر إصابته بجرح باليد اليمنى حدثت مشادة كلامية بينه وطاقم التمريض، اعتقاداً منه بتأخر تقديم الرعاية الطبية له، فقام بمحاولة التعدي عليهم دون حدوث إصابات أو تلفيات، وعدم قيام إدارة المستشفى بالإبلاغ عن الواقعة.

وبسؤال أحد مسئولي المستشفى أقر بصحة الواقعة، وأضاف بقيام المذكور بإحداث حالة من الهياج والتعدي بالقول على العاملين بالمستشفى ممسكاً بعصا حديدية، وتم السيطرة عليه بمعرفة أفراد الأمن بالمستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.