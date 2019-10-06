مصر | رفع 11 سيارة متروكة خشية استخدامها في العمليات الإرهابية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 11 سيارة متروكة خشية استخدامها في العمليات الإرهابية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التي شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة، من رصد 11 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها في العمليات الأرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

