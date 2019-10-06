مصر | حملة مكبرة بقطاع أكتوبر لرفع الإشغالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة مكبرة بقطاع أكتوبر لرفع الإشغالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة بدائرة قطاع أكتوبر، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية، وذلك لرفع الإشغالات.



وأسفرت الحملة عن ضبط ( 17 إعلانا – 8 استاند – 14 طقطوقة – 24 ترابيزة – 93 كرسيا – 8 فاترينة – 10 شمسية – 10 قلب شيشة – 2 عربة يد -5 عشة عشوائية – 42 قمامة طن ) بإجمالي 191.



وجاء ذلك في إطار خطة قطاع الجيزة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

