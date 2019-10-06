مصر | ضبط 71 قضية تموينية خلال في الجيزة

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شنت مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية، لضبط المواد الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر، وإعادة الانضباط للأسواق.



وأسفرت الحملة عن تحرير 71 قضية تموينية متنوعة بين إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وغش تجاري، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.