مصر | عبر موقع إباحي.. حبس سيدة لممارسة الدعارة والشذوذ الجنسي بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبر موقع إباحي.. حبس سيدة لممارسة الدعارة والشذوذ الجنسي بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس سيدة عشرينية، قامت بإنشاء صفحة على المواقع الإباحية لممارسة الدعارة والجنس مقابل 2000 جنيه في الليلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة وتدعى "ه.ع" البالغة من العمر 22 عامًا، وقامت بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية لممارسة الدعارة والشذوذ الجنسي مع الآخرين، وذلك لراغبي المتعة لممارسة الجنس بمنطقة العجوزة، وتقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات وصور ومحادثة لاستقطاب الزبائن مقابل 2000 جنيه في الساعة.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهمة للتواصل معها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب الجيزة وتم ضبط المتهمة والقبض عليها.

وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بإنشائها صفحة على أحد المواقع الإباحية، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.

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وأمرت نيابة العجوزة، في وقت سابق، بحبس سيدة عشرينية، وتعمل مضيفة داخل أحد الفنادق الشهيرة بالعجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات للتحريض على الدعارة وممارسة الجنس.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على سيدة تدعى "د.أ" تبلغ من العمر22 عامًا وتعمل مضيفة داخل أحد الفنادق الشهيرة، قامت بالتحريض للدعارة وممارستها، لراغبي المتعة لممارسة الجنس، وتم ضبطها داخل الفندق بمنطقة العجوزة.

وقام أحد الأشخاص بضبطها داخل الفندق تستدرج الزبائن للتحريض على ممارسة الجنس، فيما اتفقت معه أن الساعة بـ2000 جنيه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة وتم ضبط المتهمة والقبض عليها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات

