مصر | "المفوضين" توصي بإلزام جامعة أسيوط بتعيين معيدة بقسم الحيوان بكلية العلوم

أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء حكم المحكمة التأدبية بأسيوط، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار رئيس جامعة أسيوط رقم 985 لسنة 2017م فيما تضمنه من عدم تعيين آية ربيع على، بوظيفة معيد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم.

وذكرت الهيئة برئاسة المستشار عبد الحميد الصادق عبد الحميد،ان الطاعنة حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم قسم حيوان من كلية العلوم جامعة أسيوط دور يونيه عام 2016 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وبتاريخ 2032017 وافق مجلس قسم علم الحيوان وكذا مجلس كلية العلوم بجلسته المنعقدة بتاريخ 2232017 على ترشيح المدعية لشغل وظيفة معيد بقسم علم الحيوان بطريق التكليف.

وتابع التقرير إلا أنها فوجئت بصدور القرار رقم 985 لسنة 2017 المؤرخ 2852017 متضمنًا تخطيها في التعيين وذلك بناءً على كتاب الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بمكتب وزير التعليم العالي المؤرخ 862017 برقم صادر 6728 المتضمن عدم الموافقة على تعيين المدعية بطريق التكليف لشغل وظيفة معيد، وقد نعت المدعية على هذا القرار صدوره بالمخالفة لصحيح حكم القانون مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، الأمر الذي حدا بها إلى التظلم منه بموجب البريد المسجل بتاريخ 1972017 دون جدوى، فلجأت للجنة فض المنازعات والتي أصدرت توصيتها برفض الطلب، الأمر الذي حدا بها الى إقامة دعواها محل الطعن.

وأوضح التقرير أن الأصل هو تتمتع الجامعة بسلطة تقديرية في شغل وظائف المعيدين طبقا لحكم المادة {137} من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972م والمعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994م، إلا أن هذه السلطة التقديرية تجد حدها الطبيعي في ان تكون خالية من أي إساءة في استعمالها أو انحراف بها عن ابتغاء الصالح العام، فإذا ما جاوزت الجامعة هذا الحد وخرجت بقرارها عن ابتغاء الصالح العام فأن قرارها في هذا الشأن يكون خاضعًا لرقابة القضاء لينزل عليه ميزان القانون ويرده إلى جادة الحق والصواب.

وأشار إلى أن الثابت من مطالعة ديباجة القرار رقم 985 لسنة 2017م المطعون عليه أنه أشار الى كتاب كلية العلوم بالجامعة بشان موافقة مجلس الكلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2032017م على تكليف معيدين جدد بأقسام الكلية من خريجي دفعتي 2015م 2016م، وكان هذا الكتاب المشار اليه قد تضمن على نحو ما ذكرنا سلفا الموافقة على تعيين معيدين جدد بقسم علم الحيوان، الامر الذى مفاده أن قسم علم الحيوان وكلية العلوم قد افصحا عن حاجة القسم العلمية والعملية الى تكليف معيدين جدد به، واستنفذا ما لهما من سلطة تقديرية في هذا الشأن، ومن ثم فأنه لا يسوغ لرئيس الجامعة أن يعدل عما طلبه مجلسي القسم والكلية ليقوم بتعيين معيدين جدد في الأقسام المختلفة بالكلية دون قسم علم الحيوان إلا لأسباب جدية نابعة من اعتبارات الصالح العام، وإلا عد ذلك إساءة منه لاستعمال السلطة وانحرافا بها عن المصلحة العامة، ونوعا من التعسف والأضرار بالمتفوقين من أبناء الجامعة.

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وأضاف أن الجامعة لم تقدم طوال جلسات التحضير أو المرافعة ثمة مبرر قانوني لعدولها عن تعيين الطاعنة بوظيفة معيد بقسم الحيوان بكلية العلوم على الرغم من ترشيح مجلسي القسم والكلية لها لشغل تلك الوظيفة الأمر الذى يكون معه استبعاد الطاعنة من التعيين بوظيفة معيد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بعد موافقة مجلسي الكلية والقسم على تعيينها بتلك الوظيفة، غير قائم على ما يبرره قانونا، ويكون قرار رئيس جامعة اسيوط رقم 985 لسنة 2017م فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعنة بوظيفة معيد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم قد صدر مشوبا بعيب التعسف في استعمال السلطة، فاقدا لركن السبب المبرر له قانونا، حريا بالإلغاء في هذا النطاق.