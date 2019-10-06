مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": الإفراج عن 2392 سجينا.. وقتل طبيب بسبب "1500 جنيه"

أكدت وزارة الداخلية، انه تنفيذًا لقرا رئيس الجمهورية، رقم 511 لسنة 2019، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر ممن ينطبق عليه شروط العفو، فقد انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1818) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الليلة بـ2000 جنيه".. ضبط سيدة لممارستها الدعارة والشذوذ في العجوزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة وتدعى "ه.ع" البالغة من العمر 22 عامًا، وقامت بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية لممارسة الدعارة والشذوذ الجنسي مع الآخرين، وذلك لراغبي المتعة لممارسة الجنس بمنطقة العجوزة، وتقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات وصور ومحادثة لاستقطاب الزبائن مقابل 2000 جنيه، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"تعذيب واغتصاب وقتل".. أسبوع دموي في محافظتي القاهرة والجيزة

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة، العديد من الأحداث والجرائم المأسوية، خلال أسبوع، وتنوعت ما بين جرائم القتل والتعدي الجنسي والتعذيب، فكان هناك قتل الشاب لزوجة عمه وأطفالها، وما بين قتل طبيب داخل مسكنه، وهناك تعذيب طفلة لإسكاتها، وأيضًا التعدي الجنسي على طفل، وكانت آخرهم قتل طالب لشقيقته عن طريق خنقها بملاءة السرير، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"كانوا بيحتفلوا بعقيقة مولود".. التحقيق في مشاجرة دامية بين عائلتين بحلوان

تباشر نيابة حوادث حلون الكلية، التحقيق مع 16 شخصا بسبب مشاجرة شبت بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، وطالبت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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ندب "المعمل الجنائي" لكشف ملابسات حريق مطعم بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، بانتداب المعمل الجنائي في حريق شب داخل مطعم في منطقة مصر الجديدة، وإرسال تقرير واف عن سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الملحقه به، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بـ"شال".. سائق وعامل يخنقان طبيبا حتى الموت لسرقة "1500 جنيه"

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص (طبيب أسنان) داخل شقته بدائرة القسم موثوق القدمين ووجود قطعة من القماش حول رقبته وعدم وجود إصابات ظاهرية وبعثرة بمحتويات الشقة وسلامة جميع منافذها، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"مستريح الإسكندرية.. يستولي على مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على قرابة مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة قطع غيار وإكسسوارات السيارات، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بتعاملات 5 ملايين جنيه.. سقوط تاجر عملة لتجميعه مدخرات العاملين بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاشتراك مع آخرين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.