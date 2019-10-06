أخبار مصر | قيادات بـ"الحرية المصري" يقضون يومًا مع أسرة الشهيد محمود طلعت احتفالا بانتصار أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادات بـ"الحرية المصري" يقضون يومًا مع أسرة الشهيد محمود طلعت احتفالا بانتصار أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الذكرى ال 46 لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973 توجه عدد من قيادات حزب الحرية المصري لزيادة أسرة الشهيد البطل المقدم بالقوات المسلحة محمود طلعت حيث قضوا هذا اليوم فى جو أسرى مع زوجته وأطفاله.

وأعرب قيادات الحزب عن سعادتهم الغامرة بقضاء هذا اليوم مع أسرة الشهيد المقدم محمود طلعت مشيدين بقوة وتماسك وبسالة هذه الأسرة المصرية وحرصها على تقديم جميع أرواح أفرادها فداء لمصر وقالوا إن هذه الزيارة كانت لها أثارها الإيجابية الكبيرة على أسرة هذا الشهيد البطل خاصة ان أسرة الشهيد أكدت أن الدولة المصرية لايمكن أن تنسى جميع أبنائها الشهداء وأسرهم كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ذلك الأمر أكثر من مرة.

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وقام وفد من حزب الحرية المصري، تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، والمحاسب أحمد مهنى الامين العام، بزيارة اسرة الشهيد المقدم محمود طلعت، يأتي هذا تزامناً مع ذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيدة، وفي اطار دعم الحزب لبطولات الجيش المصري وتضحياته على مر العصور حيث ان شهداء الجيش هم ابطال الحرب على الارهاب.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد إدريس، امين التنظيم، والدكتورة جيهان البيومي، امينة المرأة، ومؤمن سيد، امين الاتصال السياسي، والدكتور اسماعيل أبو كليلة، امين عام محافظة الاسكندرية، واسماء دهمان، عضو امانة الشباب، والاستاذ عمرو راضى.

وقدم وفد الحزب، بعض الهدايا إلى زوجة الشهيد وابنائه، ومنحهم درع الحزب، مؤكدين لهم ان مصر لن تنسى ابدا تضحيات ابنائها الشرفاء وما قاموا به من اجل امننا وحمايتنا، معبرين عن خالص دعم الحزب وقياداته لهم في المرحلة المقبلة.