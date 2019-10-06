أخبار مصر | حزب صوت الشعب يعلن تضامنه مع "الخليج 365" بعد إغلاق "فيس بوك" منصاته الاجتماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب صوت الشعب يعلن تضامنه مع "الخليج 365" بعد إغلاق "فيس بوك" منصاته الاجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب، عن تضامنه وأمناء وأعضاء وقيادات الحزب في مختلف محافظات مصر مع موقع وجريدة الخليج 365 بعد إغلاق موقع "الفيس بوك" صفحاتهم، مشيرًا إلى أنها سابقة غريبة لم تحدث من قبل.

وأكد أن "الخليج 365 بيت الصحافة الوطنية وتضم كوكبة من أفضل الصحفيين المهمومين بقضايا الوطن والمواطن بقيادة الكاتب الكبير عادل حمودة.

أضاف البراوي في تصريحات صحفية اليوم الأحد: إن الزملاء في هذه المؤسسة العريقة من قادة الفكر والرأي يحملون ناصية الكلمة ورشاقة المادة الصحفيةو يقدمون صحافة وطنية قوية داعمة للدولة المصرية وكاشفة عن مخططات العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد.

وتابع رئيس الحزب: هذه الحملة الممنهجة ضد هذا الصرح الصحفي الكبير ما هي إلا محاولة يائسة وبائسة للتوقف عن دوركم الوطني في إطار الحرب النفسية التي تتعرض لها مصر في هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن وكلنا مع "الخليج 365" لاستكمال مسيرة الصحافة الحرة التي تجسد اسمي معاني الوطنية الخالصة و المخلصة للبلاد.