أخبار مصر | حملة توقيعات لمطالبة نقيب الصحفيين بتجميد أعمال السكرتير العام في أزمة أمين الصندوق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة توقيعات لمطالبة نقيب الصحفيين بتجميد أعمال السكرتير العام في أزمة أمين الصندوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، حملة توقيعات، لمطالبة النقيب ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة، بتجميد أعمال سكرتير عام النقابة محمد شبانة، ومدير النقابة سعيد حسني، لحين فصل النيابة العامة في التجاوزات التي تقدم بها أمين صندوق النقابة هشام يونس.

وأعلن الموقعون عن رفضهم ادعاء السكرتير العام بأن التجاوزات التي كشفها أمين الصندوق وراءها أغراض مشبوهة، مؤكدين أن ذلك في محاولة لتغيير مسار التجاوزات المالية إلى خلافات سياسية وأيدولوجية.

وتابع البيان: "ولما كان استمرار السكرتير العام ومدير النقابة في منصبيهما، قد يؤدي إلى التأثير في هذه التجاوزات أو التلاعب بمستنداتها، فإن الموقعين أدناه يطالبون المجلس بالاستجابة لهم حفاظًا على نقابتهم".

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وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد قرر في اجتماع الأسبوع الماضي، إحالة استقالة أمين الصندوق هشام يونس، والوقائع التي تضمنتها للنيابة العامة، للتحقيق فيها.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، قرر سحب صلاحيات القروض والإعانات من أمين الصندوق هشام يونس، وتشكيل لجنة جديدة من جمال عبدالرحيم ومحمد خراجة وحسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف وعمرو بدر.

وقال المجلس إن ذلك يأتي بعد المخالفات التي تكشفت والعراقيل التي أثرت على سير العمل وتعطيل مصالح الصحفيين.