أخبار مصر | أمين سر القوى العاملة بالبرلمان يكشف عن خطة اللجنة خلال الأسبوع الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين سر القوى العاملة بالبرلمان يكشف عن خطة اللجنة خلال الأسبوع الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أولى اجتماعتها غدا الإثنين بدور الانعقاد الخامس والأخير، وذلك بعد إجراء انتخابات اللجان النوعية الأسبوع الماضي.

وقال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريح للفجر، إن هناك اجتماعين غدا صباح يوم الإثنين، لاستعراض مشروع خطة عمل اللجنة، كما تعقد اللجنة الاجتماع الثالث والرابع الساعة العاشرة والحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء لاستعراض تقريرى اللجنة المشتركة.

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كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(59) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن صرف المقابل النقدى للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته.

يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أعمال جلساته العامة غدا الإثنين، لنظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبد المنعم العليمي، د. خالد حنفي، وسعيد طعيمه (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع بشأن " تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير".

وتشهد الجلسة العامة أيضا، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964، حول رسوم التوثيق والشهر، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.