أخبار مصر | أسامة ربيع: قناة السويس سجلت عبور 1523 سفينة خلال شهر سبتمبر

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر سبتمبر 2019 قد سجلت عبور 1523 سفينة من الإتجاهين مقابل عبور 1501 سفينة خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بفارق 22 سفينة بنسبة زيادة 1.5%.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد أنه بلغت إجمالي الحمولات الصافية 98.9مليون طن مقابل 94 مليون طن خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بفارق 4.9 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 5.2%.

وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مُتابعة الموقف التنفيذي والإجراءات الخاصة بمشروعات وعملية التطوير الجارية بهيئة قناة السويس والشركات التابعة لها، ومنها تطوير المجرى الملاحي للقناة، وإعادة تطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، بالإضافة للإجراءات المُتبعة حالياً لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة، كما تناول الاجتماع استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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‎وأضاف المُتحدث أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، استعرض خلال الاجتماع محاور تطوير وتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس بطول المجرى، وكذلك تطوير وإنشاء جراجات لتوفير أماكن للوقوف الاضطراري للسفن، بالإضافة إلى تعميق القناة لاستيعاب السفن العملاقة. كما استعرض الفريق الجهود الجارية حالياً لتطوير الأسطول البحري للهيئة من خلال إضافة وتحديث القاطرات التي تقوم بدورٍ أساسي في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة.

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس جهود تطوير وتحديث وهيكلة الشركات التابعة للهيئة بهدف تعظيم العائد منها، وما تم من تحويل الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة، وإنشاء شركات جديدة لتوفير الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للأصول التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أن هيئة القناة قامت بالتوجه نحو التحول الرقمي من أجل تعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة، وحُسن إدارة الموارد بشكل عام. كما تناول الإجراءات العاجلة المُتبعة حالياً لضبط العمل الإداري بالهيئة من خلال إجراء بعض التعديلات بالهيكل الوظيفي والاعتماد على العناصر البشرية المتميزة.

استعرض المهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الجهود الجارية لتطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة من نقل ولوجستيات، وخدمات النقل البحري، بالإضافة إلى عملية التطوير المستهدفة للبنية التحتية، وكذا عملية التطوير للموانئ الرئيسية وتشمل موانئ الأديبة، والسخنة، والطور، وشرق بورسعيد، وغرب بورسعيد والعريش، والموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بتلك الموانئ، بالإضافة للمناطق الصناعية بشرق بورسعيد، والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية، مشيراً إلى أن عملية التطوير تلك تهدف إلى جعل المنطقة مركزا عالميا للنقل الملاحي والخدمات اللوجستية ومركزا صناعيا وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.

ووجه الرئيس، خلال الاجتماع، بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء تلك المتعلقة بتطوير المجرى الملاحي، أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، وكذلك بالإسراع من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حالياً.

كما وجه الرئيس بالاستفادة من الكوادر البشرية الشابة في إحداث التطوير المنشود لهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة.