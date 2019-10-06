أخبار مصر | بعد غلق منصاتها على فيسبوك.. حماد الرمحي: 'الخليج 365' أبرز الصحف المهنية في مصر والشرق الأوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد غلق منصاتها على فيسبوك.. حماد الرمحي: 'الخليج 365' أبرز الصحف المهنية في مصر والشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن معظم مراجعات التقييم التي تقوم بها إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتم إلكترونيًا دون تدخل بشري، وبالتالي تقوم بتجميع عناصر متشابهة، وعلى أساسها يتم الحظر.

وأضاف أن عمليات الحظر تكون ظالمة ومجحفة وغير عادلة، وعندما تقوم بمراجعة إدارية بشرية، عن طريق المُدراء البشريين وليس الإلكترونيين، تتراجع في كثير من الأحيان عن قرارها.

وتابع: "جريدة الخليج 365 أحد أبرز الصحف المهنية في مصر والشرق الأوسط، وتقدم محتوى صحفي وإعلامي هادف، لا يتعارض على الإطلاق مع السياسة العالمية لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأولها الحض على العنف والكراهية والجنس والإرهاب، وتلتزم بالقواعد المهنية، وبالتالي فإن عملية الحظر مجحفة وخاطئة وفي غير محلها".

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وأكد "الرمحي" أنه على يقين بأن إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ستتراجع في هذا القرار في أول عملية تقييم لجريدة الخليج 365، وفي القريب العاجل.

وأشار "الرمحي" إلى أن ضرب المنصات الإلكترونية لجريدة الخليج 365، يُعد خسارة كبيرة لموقع الفيسبوك نفسه قبل الجريدة؛ حيث أن الموقع يرتاده عشرات آلاف الزائرين شهريًا، وتزيد على عدة ملايين زائر كل عام، وهؤلاء الزوار يُعدوا أحد مصادر دخل الفيسبوك، وبالتالي ليس من مصلحته أن يغلق منصات الجريدة.

وأوضح "الرمحي" أن نقابة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع الجريدة، وتناشد إدارة فيسبوك، بضرورة إعادة صفحات الجريدة في أقرب وقت، وأنها لن توانَ في اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية لحماية حقوق ومصالح المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر.