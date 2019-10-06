أخبار مصر | نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار بمشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار بمشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار في محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس، وذلك بعد إجراء العملية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل لأول مره في إقليم قناة السويس.

وأكد السبكي، أن مستشفى النصر التخصصي نجحت في إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لمريض عمره ٦٢ عام في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل وتم تحويله من وحدة صحة أسرة العرب لعيادة القلب المفتوح بمستشفى النصر ليتم تحديد موعد العملية الجراحية له والتي تمت يوم السبت ٥ أكتوبر 2019، وقام بإجراء العملية فريق من أكفأ جراحين معهد القلب حيث تكون الفريق من ٦ جراحين بقيادة الأستاذ دكتور محمد عزيز عميد معهد القلب الأسبق ومستشار المنظومة لجراحات القلب.

وأكد السبكي، أنه تم توفير فريق مكون من ١٢ طبيب من معهد القلب للقيام بمثل تلك الجراحات الدقيقة وتوفير خدمات جراحات القلب الدقيقة لأبناء إقليم قناة السويس.

وتسعي منظومة التأمين الصحي الشامل لجعل مستشفي النصر ببورسعيد مركز طبي شامل لجراحات القلب للأطفال في إقليم قناة السويس، حيث نجحت المستشفي في إنهاء قوائم الانتظار لجراحات قسطرة القلب للأطفال في المرحلة الأولي للتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.