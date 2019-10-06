أخبار مصر | أيمن عبدالمجيد يعلن تضامنه مع 'الخليج 365' ضد غلق منصاتها: جريدة تنويرية تكافح الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن عبدالمجيد يعلن تضامنه مع 'الخليج 365' ضد غلق منصاتها: جريدة تنويرية تكافح الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه الكامل مع جريدة الخليج 365، بعد غلق إدارة الفيسبوك لكافة منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما اتُخذ من إجراءات من إدارة الفيسبوك، تكشف التمييز الواضح منها، والانحياز السافر للكيان الصهيوني ولقطر حليفته ولتركيا داعمة الإرهاب.

وقال إن الصحيفة عندما يتم إغلاق منصاتها على مواقع التواصل، بادعاء أن هناك شكاوى من رعاة الإرهاب الرسميين، لأنها توجه إليهم هجوم، في حين أن هذه الإدارة تغفل وتصم آذانها عما يُرتكب يوميًا من جرائم تحريضية، وترويج لصفحات مملوكة لجماعات إرهابية وداعش، دون أن تحرك ساكنًا.

وأضاف "عبدالمجيد" أن هذه الإدارة تستخدم قرارتها لحماية الإرهاب وداعميه ومروجيه، وتحجب مكافحيه، وتحجب المنصات الإعلامية التي تكافح الإرهاب لحساب ترويج الفكر الإرهابي في العالم.

وتابع: "ندعم جريدة الخليج 365 بكل قوة، وأطالب الدولة المصرية بأن تتخذ إجراءات قضائية دولية ضد هذه الإدارة، التي ظهرت رغباتها في التحريض على الفوضى، وتغلق صحيفة مصرية تنويرية تحارب الفكر المتطرف".

