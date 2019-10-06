أخبار مصر | "حقوق إنسان النواب" عن أزمة الخليج 365: "فيس بوك" يمارس سياسة دكتاتورية غير مسبوقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حقوق إنسان النواب" عن أزمة الخليج 365: "فيس بوك" يمارس سياسة دكتاتورية غير مسبوقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تضامنه الكامل مع صحيفة "الخليج 365"، وذلك بعد قرار إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك بوك" بإغلاق كافة صفحات المؤسسة الرسمية.

وقال عابد، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن صحيفة "الخليج 365" تقوم بدورها الوطني بنقل المعلومات والأحداث للقراء باحترافية شديدة وبمهنية أعدتانا عليها دائمًا، مُعربًا عن استنكاره الشديد من تلك الخطوة قائلا: "إن الفيس بوك يمارس سياسة دكتاتورية غير مسبوقة في منع وسيلة إعلاميه يثق بها الشعوب العربية من أداء رسالتها".

وحول استناد إدارة "الفيس بوك" بشأن قرار إغلاق الصفحات الرسمية للمؤسسة وفقًا للبيان الرسمي بأن الصحيفة تعارض "قطر وإيران وتركيا"، قال: "من الواضح أن الأموال القطرية لها تأثير كبير وفعال على صناع القرار في شتى المجالات"، متابعا: "من الأولى أن تقوم إدارة موقع الفيس بوك بإغلاق كافة الصفحات الموالية للجماعات الإرهابية التكفيرية التي تستهدف إثارة الفوضى والبلبلة من أجل النيل من الدولة المصرية".

وكانت مؤسسة الخليج 365 للصحافة والطباعة والنشر، قد أصدرت بيانا توضيحيا، بشأن إغلاق صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت المؤسسة في بيانها: شهد يوم الخميس الماضي حذف الصفحات الرئيسية والمتخصصة لبوابة الخليج 365 على موقع فيسبوك ( الخليج 365 والفجر الرياضي والفجرالفني) إلى جانب الحسابات الشخصية لعدد كبير من موظفيها.

وأصدرت غرفة الأخبار الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي بيانًا صحفيًا أشار إلى "السلوك المزيف المنسق" هو السبب وراء ما حدث. ولم تنجح حتى الآن جهود التواصل من جانب الجريدة مع فريق الدعم الفني لموقع فيسبوك للتحقيق في المشكلة.

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وصرح فيسبوك بأن أساس تحركاته هو أن الصفحات قد استخدمت للتلاعب وتضليل الآخرين وأنها كانت "تمثل منظمات إخبارية محلية مستقلة"، في حين أن "الخليج 365" هي في الواقع جريدة محلية مستقلة لا تهدف إلى التضليل ولكنها تعبر عن الموقف السياسي الحالي لها وللبلاد وتعمل "الخليج 365" وفقا لأعلى المعايير الصحفية العالمية، وترى بالتالي أن هذه الاتهامات غير صحيحة.

علاوة على ذلك، أشار البيان الصحفي الصادر عن فيسبوك إلى ما يلي: " عادةً ما يضع مديرو الصفحة ومسؤولو الحساب منشورات بشأن الأخبار المحلية والمواضيع السياسية بما في ذلك المحتوى الذي يدعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وينتقد قطر وإيران وتركيا، والحركة الانفصالية الجنوبية في اليمن.

على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هويتهم، إلا أن تحقيقنا وجد روابط مع جريدة الخليج 365 المصرية ".

ومن المثير للسخرية أن المحتوى الوحيد المذكور في البيان الصحفي من "الخليج 365" يغطي مهرجانًا سينمائيًا محليًا على عكس المحتوى السياسي المذكور في الصفحات الأخرى المحذوفة من قبل فيسبوك والتي ليست تابعة تمامًا لمؤسسة الخليج 365.

ولم تتضمن عملية التحقيق المزعومة التي قام بها فيسبوك أي نوع من التواصل مع مؤسسة الخليج 365. وعلى هذا النحو، تحتفظ الخليج 365 بحقها في الرد بكافة الأشكال القانونية على الاتهامات المذكورة أعلاه.

