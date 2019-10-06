أخبار مصر | نقابة المهندسين: نتابع قضية "علي أبوالقاسم" خطوة بخطوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة المهندسين: نتابع قضية "علي أبوالقاسم" خطوة بخطوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نقابة المهندسين برئاسة هاني ضاحي، النقيب العام، تواصلها مع وزارة الهجرة والنائب العام في قضية المهندس علي أبوالقاسم المحبوس حاليًا بالمملكة العربية السعودية، علما بأن أحداث القضية تعود إلي عام 2016، وصدر حكم الإعدام ضده في يناير 2018.

وأضافت النقابة في بيان لها، اليوم الأحد، أن مجلس النقابة الحالي لم يدخر جهدا منذ توليه العمل بالنقابة، في تلك القضية فكانت أولي الخطوات لقاء المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الوزارة، مشيرة إلي أنه تم الإتفاق على تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابة والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسعودية.

وتابع البيان، أنه تم اللقاء أيضا بالنائب العام المصري الذي قام بمجهود كبير في القضية وإعادة التحقيق فيها وتواصل مع جهات التحقيق بالسعودية وتابعهم بكل المستجدات.

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من جانبه قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، إننا لم نقف مكتوفي الايدي بالرغم من صدور حكمان ضد المهندس ابوالقاسم قبل تولينا مقاليد الامور بالنقابة، وقمنا بالتواصل مع الخارجية المصرية، ووزارة الهجرة، والنائب العام، المستشار سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب، وارسلنا له ملف القضية لتتضافر الجهود بيننا جميعا من أجل العثور على بارقة أمل نستطيع من خلالها الحصول على طريق لنجاة المهندس علي ابوالقاسم.

وواصل: قد تابعت الشئون القانونية بالنقابة الموقف مع السيدة ابتسام زوجة المهندس علي ابو القاسم التى أكدت أن هناك حكم صدر ضد المتهمين في إحراز المواد المخدره وكانوا قد أعترفوا مسبقا بانهم من قاموا بتصدير المعدة التى كانت تحتوي على المواد المخدرة، مؤكدين أن المهندس أبوالقاسم لم يكن يعلم اي شيء عنها مطلقًا، لكن هذا الإعتراف لم يفيد القضية كثيرًا نظرا للقبض عليهم في مصر وجاري الآن متابعة الموقف مع اسرة ابوالقاسم للوقوف علي آخر المستجدات بالقضية.

وأكد ضاحي أن النقابة لم ولن تقف موقف المتفرج حيال أحد أبنائها، وستظل تتابع الموقف وتقدم كل مافي وسعها في محاوله لإظهار الحقيقة.

وشكر ضاحي الجهود المبذولة من وزارة الهجرة والنائب العام والخارجية في هذه القضية.