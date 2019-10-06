أخبار مصر | الوفد: نستلهم روح أكتوبر في العمل والبناء والحفاظ على تراب الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد: نستلهم روح أكتوبر في العمل والبناء والحفاظ على تراب الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور خالد محمد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب الشعب والجيش بمناسبة الذكرى 46 لحرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف رئيس اقتصادية الوفد أن ذكرى حرب أكتوبر هى ذكرى أقوى وأغلى انتصار لمصر فأنتصار أكتوبر جسد عبور المصريين من الهزيمة إلى النصر ومن اليأس إلى الأمل، مؤكدًا أن انتصارات حرب أكتوبر ستظل علامة مضيئة فى تاريخ مصر والعالم العربى، وكان البطل فيها المواطن المصرى، فمصر كلها تكاتفت لدعم جهود استرداد أراضيها ومواجهة الاحتلال البغيض، مضيفا أن انتصار اكتوبر شاركت فيها الأمة العربية كلها، وكانت حربا عادلة لم تهدف إلا لاسترداد الحقوق.

وتابع خالد قنديل "أننا اليوم ونحن نستلهم روح أكتوبر فى العمل والجد والبناء والحفاظ على تراب الوطن ندرك أهمية تكاتف الشعب والجيش كما ندرك أن الأعداء وقد فشلوا في الحاق الهزيمة بمصر، إنما يلجأون الآن إلى أساليب حروب الجيل الرابع من خلال بث الفتنة والشائعات لإحداث الفرقة وهو ما نبه إليه وحذر منه مرارا الرئيس عبد الفتاح السيسى".

كما وجه قنديل تحية اجلال وتقدير للقوات المسلحة المصرية وقائدها الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالجهود المبذولة للحفاظ على مصر وإعلاء شأنها.