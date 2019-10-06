شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: نصر أكتوبر تحقق بفضل تكاتف الجيش مع أهالي سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن «نصر أكتوبر تم بفضل تكاتف رجال القوات المسلحة مع أهالى سيناء»، وإن «النصر ما كان ليحدث لولا التكاتف مع أهالى سيناء، خاصة شمال سيناء، حيث كانت أرضها مسرحا للمعارك خلال حرب أكتوبر، وارتوت أرضها بدماء الشهداء المخلوطة بشهداء القوات المسلحة وأبناء القبائل البدوية وأهالى سيناء من رجال وسيدات وشباب».

وأضاف المحافظ، الأحد، أن أهم المهام المكلف بها من الرئيس عبدالفتاح السيسى هي: دعم كافة مجالات التنمية على أرض سيناء، مقدما التحية والتقدير للرئيس بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، معلنًا بهذه المناسبة عن طرح مشروع التجمعات التنموية المتكاملة في سيناء لتمليكها للراغبين على مستوى محافظات الجمهورية بهدف دعم تنمية سيناء ودمجها في محافظات الدلتا ووادى النيل.

وأوضح المحافظ أن توجيهات الرئيس كانت بإنجاز هذا المشروع التنموى الهام والحيوى، موجها الشكر إلى الدول العربية، خاصة دول التعاون الخليجى التي منحت قرضا لمصر لصالح تنمية سيناء، وأن الدولة استطاعت توظيف القرض وإنجاز المشروع المعلن عنه اليوم لفتح باب التقديم والحجز فيه طبقا للشروط والضوابط، وأن التجمعات التنموية المتكاملة بإجمالى 18 تجمعا تنمويا، منها 11 تجمعا في شمال سيناء و7 تجمعات في جنوب سيناء، و3 تجمعات للصيادين في شمال سيناء بتكاليف إجمالية بلغت مليارى جنيه.

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وذكر أن كل فرد يحصل على منزل على مساحة 175 مترا مربعا (منهم 120 مترا مربعا مسقوفا والباقى فضاء لاستغلاله في أي أنشطة إضافية)، ومساحة 10 أفدنة و10 خلايا نحلية ومشروع للإنتاج الحيوانى وآخر داجنى، ويبلغ إجمالى الأسر المستهدفة من المشروع 1187 أسرة في شمال وجنوب سيناء، منهم 585 أسرة في شمال سيناء، و150 أسرة في تجمعات الصيادين، وسيتم بدء قبول طلبات الراغبين من مختلف المحافظات اعتبارا من أول نوفمبر المقبل لجذب 3 ملايين مواطن من المحافظات إلى سيناء.

وأعلن المحافظ الحصول على كراسات الشروط وتقديم الطلبات في ديوانى عام محافظتى شمال وجنوب سيناء بالعريش والطور وملحق محافظة شمال سيناء بالقاهرة للتملك في هذا المشروع، بشرط أن يكون السن من 21 حتى 50 عاما، ويحمل حيازة زراعية سابقة، وألا يكون موظفا في الحكومة أو قطاع الأعمال والشركات لإتاحة الفرصة لمن لا يملك فرصة عمل، وسيتم تنظيم رحلات للراغبين في زيارة موقع المشروع، وفي حالة زيادة عدد المتقدمين يتم عمل قرعة علنية لاختيار المستوفين للشروط.

وأكد المحافظ أن هناك اهتماما من الدولة والقيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء، حيث تم تخصيص أراضى المشروع بالمجان وتحملت الدولة مرافق الخدمات، بالإضافة إلى نسبة 40% من تكلفة المشروع ويتحمل المواطن نسبة 60% فقط، موضحا أن طريقة السداد هي سداد مقدم بواقع 15 ألف جنيه، وسداد أول قسط بعد فترة سماح لمدة عامين بقيمة 20 ألف جنيه، والقسط الثانى بعد سماح لمدة عامين آخرين، ثم سداد باقى المبلغ لمدة 25 عاما على أقساط بواقع 23 ألف جنيه سنويا.

وأشار إلى أنه تم احتساب نصيب المواطنين بعد خصم مساهمة الدولة بواقع 263 ألف جنيه قيمة المنزل و36 ألف جنيه للفدان، وأنه طبقا لدراسة الجدوى التي أعدتها وزارة الزراعة يحصل المواطنون على عائد بمبلغ 68 ألف جنيها اعتبارا من العام السادس وسيزداد سنويا نتيجة زيادة المحصول من زراعة الزيتون والنخيل والرمان بخلاف المنتجات الأخرى من خلايا النحل والمنتجات الحيوانية والداجنة وغيرها.

وأوضح أن وزارة الإسكان انتهت من إقامة 30 تجمعا متكاملا في المناطق البدوية، منها 15 تجمعا في محافظة شمال سيناء و15 تجمعا آخرين في محافظة جنوب سيناء، ويضم كل تجمع المنازل البدوية وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسى وساحة رياضية ومجمعا تجاريا ووحدة صحية وشبكة طرق أسفلتية وشبكتى مياه وصرف صحى، بهدف تحويل المناطق البدوية إلى تجمعات زراعية صناعية منتجة، وربطها بمحافظات الدلتا وتوفير عائد مادى سريع للأهالى، إلى جانب توفير المواد الغذائية من الحاصلات المنتجة والصناعات القائمة عليها، حيث يتم توزيع مساحة من الأراضي الزراعية على كل أسرة في كل تجمع وصرف قروض ميسرة لهم لزراعتها وإقامة المشروعات الإنتاجية عليها، وكذا توزيع عدد من رؤوس الأغنام لتربيتها.