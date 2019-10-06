شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول عملية «قلب مفتوح» للكبار ضمن «التأمين الصحي الشامل» ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار في محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس، بعد إجراء العملية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل لأول مره في إقليم قناة السويس.

وأكد «السبكي» في بيان، الأحد، أن مستشفى النصر التخصصي نجحت في إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لمريض عمره ٦٢ عامًا في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أنه تم تحويله من وحدة صحة أسرة العرب لعيادة القلب المفتوح بمستشفى النصر ليتم تحديد موعد العملية الجراحية له، والتي، أجريت السبت الماضي.

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وأشار إجراء العملية فريق من أكفأ جراحين معهد القلب حيث تكون الفريق من ٦ جراحين بقيادة الدكتور محمد عزيز عميد معهد القلب الأسبق، ومستشار المنظومة لجراحات القلب، مؤكدًا أنه تم توفير فريق مكون من ١٢ طبيبًا من معهد القلب للقيام بمثل تلك الجراحات الدقيقة، وتوفير خدمات جراحات القلب الدقيقة لأبناء إقليم قناة السويس.

جدير بالذكر أن مستشفى النصر سبق لها النجاح في إجراء ٤ عمليات قلب مفتوح للأطفال بواسطة فريق متخصص تحت إشراف مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، كما أن المستشفى يتعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطن المصري وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار.

وتسعى منظومة التأمين الصحي الشامل لجعل مستشفى النصر ببورسعيد مركز طبي شامل لجراحات القلب للأطفال في إقليم قناة السويس، حيث نجحت المستشفى في إنهاء قوائم الانتظار لجراحات قسطرة القلب للأطفال في المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.