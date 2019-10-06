شكرا لقرائتكم خبر عن 1523 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 98.9 مليون طن خلال سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأحد، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت عبور 1523 سفينة من الاتجاهين خلال سبتمبر 2019، مقابل عبور 1501 سفينة خلال سبتمبر 2018، بفارق 22 سفينة بنسبة زيادة 1.5%.

وبحسب بيان، الأحد، بلغت إجمالي الحمولات الصافية 98.9 مليون طن في سبتمبر 2019، مقابل 94 مليون طن خلال شهر سبتمبر 2018، بفارق 4.9 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 5.2%.