شكرا لقرائتكم خبر عن 2019 عام حافل بالاكتشافات الأثرية.. أحدثها معبد عمره 2200 عام (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منذ عدة أيام كشفت وزارة الآثار عن عثورها على معبد قديم يتجاوز عمره 2200 عامًا بمدينة طما بشمال سوهاج، أثناء عملية الحفر الخاصة بإمداد خطوط الصرف الصحي بالقرية.

ينسب المعبد للملك بطليموس الرابع، الذي بناه في عهد المملكة البطلمية، ويعمل خبراء الأثار خلال الفترة الجارية على إنقاذ ما تبقى من المعبد الواقع على الضفة الغربية، ليكون ذلك المعبد هو أحدث اكتشافات وزارة الآثار خلال عام 2019.

ويعتبر العام الجاري حافل بالاكتشافات الأثرية حيث عثر على عدد من المقابر والتوابيت والأدوات التي تعود لعصور مختلفة.. نرصد لكم مجموعة من أبرز الاكتشافات خلال هذا التقرير..

مقبرتين رومانيتين في مصر

كان أول الاكتشافات الأثرية بمطلع عام 2019 بالنصف الأول من شهر يناير، إذ أعلنت وزارة الآثار حينها عن اكتشاف مقبرتين جديدين تعودان للعصر الروماني، بمنطقة بئر الشغالة بمدينة موط، جنوب غرب البلاد، بواحة الداخلة، وتضم تلك المقبرتين عدة رسومًا جنائزية.

مقبرتين رومانيتين

عملات ذهبية من العصر البيزنطي

تمكنت الوزارة خلال نفس الفترة التي اكتشفت بها المقبرتين، من العثور على قنينة بها عدد من العملات الذهبية التي ترجع للقرن الرابع الميلادي تحديدًا بالعصر البيزنطي، في عهد الإمبراطور «قسطنطين الثاني»، ذلك بمنطقة عين السبيل واحة الداخلة بالوادي الجديد.

وكانت تلك العملة تحمل عدة صور للإمبراطور الذي صنعت في عصره من جهة، وتحمل بعض النقوش والرسوم التي تشير لتاريخ صنعها.

عملات من العصر البيزنطي

اكتشاف عدد من المومياوات

في مطلع شهر فبراير من العام الجاري نجحت «الآثار» في العثور على مجموعة كبيرة من المومياوات يبلغ عددها 40 مومياء بمنطقة تونا الجبل بالمنيا، وكانت تلك المومياوات لأشخاص من مراحل عمرية مختلفة.

وتنوعت طرق دفن تلك الجثث ما بين الدفن في توابيت خشبية أو حجرية أو الدفن على أرضية المقبرة، كما وجد عددًا منها ملفوفًا في أقمشة كتانية والبعض الآخر يحمل كتبًا مكتوبة باللغة الديموطيقية أو اللغة المصرية القديمة.

مومياوات

ورشة لصيانة السفن

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في منتصف شهر فبراير استطاعت بعثة مصري عاملة بتل يدعى «تل أبوصيفي» يقع ضمن منطقة أثار شمال سيناء، العثور على ورشة لإصلاح السفن، وهي عبارة عن مبنى من الحجر الجيري وتعود للعصر البطلمي الروماني.

ورشة لتصليح السفن

ورشة لصناعة العناصر المعمارية

أما في نهاية شهر فبراير، فتم اكتشاف ورشة لصناعة العناصر المعمارية ترجع للعصر الحديث، من خلال البعثة الأثرية المصرية السويدية المشتركة، بمنطقة جبل السلسلة، وتشمل تلك الورشة عدد من الأعمدة والتماثيل الضخمة.

ورشة صناعة العناصر المعمارية

بهو قصر رمسيس الثاني

أعلنت البعثة الأثرية لجامعة نيويورك العاملة بمعبدرمسيس الثاني بمحافظة سوهاج عن اكتشافها لبهو رمسيس الثاني، الملحق بمعبده، كما عثرت على أحجار تأسيس المعبد.

بهو قصر رمسيس

تابوت من الحجر الجيري

خلال أعمال الحفر بالمنطقة الأثرية في منطقة قويسنا بمحافظة المنوفية، عثرت البعثة الأثرية المصرية التابعة لوزارة الآثار خلال شهر إبريل، على تابوت من الحجر الجيري على هيئة آدمية، يبلغ طوله مترين وعرضه 60 سم، وبداخله مومياء وبعض الرقائق الذهبية.

تابوت على هيئة آدمية

بقايا حصن عسكري

تم الكشف عن وحدتين عسكريتين بحصن عسكري كانت تستخدم كمخازن للغلال، بالإضافة إلى ذلك مبنى سكني من عصر الملك رمسيس الثاني، ذلك من خلال أعمال البعثة الأثرية المصرية بتل آثار الأبقعين بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة بالركن الشمالي الغربي للقلعة العسكرية.

بقايا حصن رمسيس الثاني

اكتشاف مقبرتين بمنطقة ذراع أبوالنجا

أعلنت وزارة الآثار، عن اكتشاف مقبرتين لكبار رجال الدولة ينتميان للأسرة الـ18، بمنطقة ذراع أبوالنجا بالأقصر، ذلك بالتعاون بين الوزارة ومركز البحوث الأمريكي.

مقبرة ذراع أبو النجا

اكتشاف مقبرة النبيل «خوى»

اكتشفت بعثة الآثار المصرية مقبرة النبيل «خوى»، وهو رجل كان يشغل منصب النبيل لدى ملك الأسرة الخامسة بالعصر القديم، وذلك بمنطقة سقارة بالجيزة.