شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 6.. إثيوبيا عن أزمة سد النهضة: مستعدون لحل أى خلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وتأكيد وزير خارجية إثيوبيا استعدادهم لحل أى خلاف حول سد النهضة.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

نفت الحكومة الإثيوبية، وصول مفاوضات سد النهضة مع مصر إلى طريق مسدود بسبب تعنتها، مؤكدة استعدادها لحل أى خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين البلدان الثلاثة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الشعب المصري.. الذي حقق عام 1973، ما ظنه الجميع مستحيلاً، والذي حافظ على السلام في منطقة الشرق الأوسط لعقود طويلة بعدها، وتحمل في سبيل ذلك سَيْلٌ لم ينقطع من الهجوم والتشكيك، لقادرٌ بإذن الله على مواصلة انتصاراته، والحفاظ على وطنه، وحماية دولته ومؤسساتها، يقيناً منه بأنها مؤسسات وطنية مخلصة.. تعمل من أجل حماية أمنه وصون استقراره وتعظيم إنجازاته.

تشهد الأسواق المصرية انخفاضا ملحوظا في أسعار مختلف السلع الخضروات والفاكهة والأرز والسكر والسلع التموينية، إضافة إلى اللحوم بمختلف أصنافها سواء الحمراء أو البيضاء، نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي بدأته الدولة مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية.

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إننا نحتفل معًا بذكرى نصر السادس من أكتوبر العظيم، الذى قدم فيه الشعب المصرى بكل أطيافه وفئاته، نموذجًا لا ينسى فى الفدائية والتماسك والتضحية من أجل أرضنا المقدسة.

ستظل حرب أكتوبر المجيدة راسخة فى قلوب وعقول الشعب المصرى ، لكونها حرب غيرت من شكل المنطقة بأسرها ، بعدما تمكنت قواتنا المسلحة المصرية من هزيمة اسطورة الجيش الإسرائيلى الذى كان يزعم بأنه "الجيش الذى لا يقهر" عقب احتلاله عدة أراضى عربية فى حرب 5 يونيو 1967 ،وتمكن الجيش المصرى من استعادة سيناء الغالية عقب معركة الكرامة.

أكد الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار فى محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس، بعد إجراء العملية في إطار منظومة التأمين الصحى الشامل لأول مرة فى إقليم قناة السويس.

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا يتناول عددا من الوثائق الأمريكية السرية عن بطولات الجيش المصرى فى حرب أكتوبر 1973.

أفرج قطاع السجون عن 1818من نزلاء السجون بالعفو، وتم الإفراج عن 574 إفراجا شرطيا، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية - رقم (511/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم.. بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر ممن ينطبق عليه شروط العفو.

على الرغم، من مرور 46 عاما على حرب 6 أكتوبر 1973، مازالت مصر تحتفظ بالقطع الأصلية التى شاركت فى الحرب من دبابات ومدافع وقوارب وطائرات، وذلك باعتبارها آثار قومية للشعب المصرى، توثق عظمته فى حرب السادس من أكتوبر، حيث تحتفظ بانوراما حرب أكتوبر، بالعديد من القطع والمعدات الثقيلة، التى شاركت فى حرب أكتوبر، حيث تعتبر شاهد على ما فعله الجيش المصرى والشعب خلال الحرب، والتى استطاع فيها استرداد الأرض.

شهد اليوم الأحد الموافق 6- 10- 2019، انخفاضا فى أسعار اللحوم البلدية فى الأسواق المصرية، وذلك نتيجة لزيادة المعروض فى السوق عن الطلب، إضافة لتراجع أسعار اللحوم الحية فى الأسواق المصرية.

تمكن رجال مباحث مدير أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من إلقاء القبض على عاطلين أثناء استقلالهما سيارة بداخلها 11 كيلو حشيش قبل بيعها على عملائهما فى البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

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دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق كبير نشب بـ 5 منازل بالطوب اللبن و3 حظائر مواشى، تمتلئ بالقش، بين رية عرب الكوبرى التابعة للوحدة المحلية بكوم أشفين التابعة لمركز ومدينة قليوب بالقليوبية.

لم تظن مدام انتصار توفيق، والدة العروسة نورهان معوض، أنها ستحقق حلمها الذى تنويه منذ سنوات، وظلت تفكر طويلا، كيف ستعرض الأمر على ابنتها وعلى عريسها الجديد، لكنها فى النهاية، قررت أن تبوح لابنتها ما تنويه، فهى تريد أن تعقد فرح بنتها فى توقيت الضربة الجوية، لحرب أكتوبر.

أخذت العلاقة بين بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا وصديقته الأمريكية جينفر آركورى، منعطفا جديدا بعد الكشف عن إمكانية سجنه إذا لم يسلم الرسائل الخاصة والبريد الإلكترونى الذى جمع بينها عندما كان عمدة لندن.

حررت ولاء البوشى وزيرة الشباب والرياضة فى السودان، بلاغا جنائيًا، رسميا ضد داعية إسلامى، اتهمها بالردة.

أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات الحرب على محلات الفسيخ بعد ظهور حالات تسمم ووفاة سيدة بمحافظة الإسكندرية وارتفاع عدد المصابين فى محافظة الشرقية نتيجة تناول وجبات فاسدة.

فى قلب البلدة القديمة بمدينة جنين شمال الضفة الغربية تتلاصق المنازل القديمة ببعضها البعض، إلا أن هناك فكرة واحدة سيطرت على أحد سكان البلدة وهو إعادة إحياء تاريخ وتراث هذه البلدة من خلال "بين زمان".

قالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تنويه للمشاهدين إن مواعيد عرض فيلم "الممر" المتفق عليها تبدأ بالعرض على القناة الأولى الأرضية اليوم السادس من أكتوبر فى تمام الساعة 8 مساء، وأيضا اليوم على قناة أون E في تمام الساعة 10 مساء، ويوم الاثنين 7 أكتوبر في تمام الساعة 5 مساء على قناة أون E، ويوم الخميس العاشر من أكتوبر علي قناة دي ام سي في تمام الساعة الحادية عشر مساء، كما تعرض القناة الفضائية المصرية الفيلم يوم الجمعة 11 أكتوبر فى تمام الساعة العاشرة مساء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

سيكون محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول جاهزًا لقيادة "الريدز" أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمعهما يوم 20 أكتوبر بملعب "أولد ترافورد"، في قمة مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

فجر وولفرهامبتون مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تغلب على مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

احتفل محمود تريزيجيه لاعب وسط منتخب مصر ونادي أستون فيلا بقدوم مولوده الاول "يزن".

بين أهل الخبرة والشباب اجتمعت عناصر الاختيارات الفنية لحسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة استعداداً لمواجهة بتسوانا ودياً المحدد لها 14 أكتوبر الجاري، وضمت القائمة 19 لاعبا إلى جانب الرباعى المحترف فى أوروبا محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا.