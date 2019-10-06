شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة المرور بطريق مصر - إسكندرية الزراعى لطبيعتها بعد توقفها بسب حادث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الحركة المرورية لطبيعتها، بعد توقفها بطريق مصر إسكندرية الزراعى، أمام قرية قلما التابعة لمدينة قليوب، وذالك بسب حادث تصادم بين سيارة نقل لم يسفر عن أى مصابين أو خسائر بشرية.
وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير إدارة مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم واحتكاك بين سيارتى نقل عند قرية قلما بطريق مصر إسكندرية الزراعى، مما تسبب فى تكدس الحركة المرورية على الطريق.
وعلى الفور انتقل العميد أحمد صبيح وكيل مرور القليوبية، إلى مكان الحادث وتم سحب الكثافة المرورية وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتيسير حركة المرور للمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة حركة المرور بطريق مصر - إسكندرية الزراعى لطبيعتها بعد توقفها بسب حادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.