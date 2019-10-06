شكرا لقرائتكم خبر عن فولة واتقسمت نصين.. وزير دفاع تركيا يغشش أردوغان على طريقة بديع ومرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت عدد من الصفحات التركية المعارضة، فيديو طريف للرئيس التركى رجب الطيب أردوغان، هو ويلقى كلمة فى أحدى المؤتمرات، ويظهر وزير الدفاع التركى، وهو يلقنه بعض الكلمات ليرددها بعده فى المؤتمر.

Advertisements

الفيديو المتداول ذكر أن هذه الواقعة على غرار ما حدث فى عهد المعزول محمد مرسى فى أحدى المؤتمرات، وقيام المرشد العام للإخوان الإرهابية، وهو ويلقنه بعض الكلمات ليقولها فى المؤتمر التابع لجماعة الإخوان .