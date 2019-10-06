شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المنشآت التى تعرضت للهجوم إبان "اقتحام الحدود" وفق حيثيات المحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المؤبد لمحمد بديع والبلتاجى و9 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، وانقضاء الدعوى الجنائية لمحمد مرسى لوفاته، والمشدد 15 سنة لصبحى صالح و7 آخرين، وبراءة صفوة حجازى و8 آخرين.

وخلال التحقيقات التى أجرتها المحكمة والنيابة وسماع أقوال الشهود تبين هجوم عناصر حماس بمساعدة الإخوان على العديد من المنشآت الحكومية منها ..

1 ـ إطلاق النار على قسم شرطة رفح.

2 ـ إطلاق النار على منطقة الأمن المركزى برفح.

3 ـ إطلاق النار على مكتب امن الدولة برفح واستشهاد أمين شرطة بداخله.

4 ـ إطلاق النار على قطاع الأمن المركزى بالاحراش.

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5 ـ الهجوم على قسم شرطة الشيخ زويد.

6 ـ الهجوم على كمين الماسورة وإصابة الرائد محمد طعيمة.

7 ـ إطلاق النار على كمين البلاكة واستشهاد مجندين.

8 ـ إطلاق قذيفة أر بى جى على كمين السلام.

9 ـ تفجير محطة ضخ الغاز وخط الغاز المتجه للأردن بمنطقة السبيل.

10 الهجوم على مبنى الرقابة الإدارية.

11 ـ الهجوم على مصلحة الأحوال المدنية بالريسة واستولوا على كروت الرقم القومى.