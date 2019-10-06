شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم "تميم" يكشف إهدار النظام القطرى للمال العام ببطولة ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، أن فراغ المدرجات خلال بطولة العالم لألعاب القوى المقامة فى قطر هى أكبر دليل على رفض الشعب القطرى لسياسات النظام القطرى.

وقال ابن عم تميم بن حمد، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"فراغ المدرجات هو رسالة من شعبنا للعالم برفض تصرفات تميم وعصابته".

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وتابع الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى:"شعبنا فى قطر يريد وظائف وتحسين معيشة المواطنين وتمكينهم وإرجاع العلاقات مع إخوانهم في السعودية والإمارات والبحرين ومصر التى تسبب تنظيم الحمدين الإرهابى بقطعها بسبب إجرامهم ضد أهلنا فى الخليج!

وأضاف أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة:"إهدار كارثى للمال العام، حيث دفع تنظيم الحمدين الإرهابي أكثر من 100 مليون ريال لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى الدوحة 2019، وفي النهاية تم جلب العمال لتعبئة المدرجات الفارغة تمامًا!، وصحف في أمريكا وبريطانيا وأوروبا انتقدت إعطاء البطولة لقطر وبعضها وصف البطولة بالكارثة!