شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول جراحة قلب مفتوح بمشروع التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار فى محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس، بعد إجراء العملية في إطار منظومة التأمين الصحى الشامل لأول مرة فى إقليم قناة السويس.

وقال السبكى إن مستشفى النصر التخصصي نجحت فى إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لمريض عمره 62 عام في اطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل و تم تحويله من وحدة صحة اسرة العرب لعيادة القلب المفتوح بمستشفى النصر ليتم تحديد موعد العملية الجراحية له والتي تمت يوم السبت 5 أكتوبر 2010 ، وقام باجراء العملية فريق من اكفأ جراحين معهد القلب حيث تكون الفريق من 6 جراحين بقيادة الدكتور محمد عزيز، عميد معهد القلب الأسبق و مستشار المنظومة لجراحات القلب.

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وأكد السبكى أنه تم توفير فريق مكون من 12 طبيب من معهد القلب للقيام بمثل تلك الجراحات الدقيقة وتوفير خدمات جراحات القلب الدقيقة لأبناء إقليم قناة السويس.

الجدير بالذكر أن مستشفى النصر سبق لها النجاح فى إجراء 4 عمليات قلب مفتوح للأطفال بواسطة فريق متخصص تحت إشراف مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، كما أن المستشفى تتعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطن المصرى وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار.

وتسعي منظومة التأمين الصحى الشامل لجعل مستشفى النصر ببورسعيد مركز طبى شامل لجراحات القلب للأطفال فى إقليم قناة السويس، حيث نجحت المستشفى فى إنهاء قوائم الانتظار لجراحات قسطرة القلب للأطفال فى المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد.